Ünlü psikolog 'narsistleri' tespit etmek için 10 ipucu verdi

05 Ocak 2023 Perşembe, 07:00

Psikolog Greg Kushnick, narsistlerin genellikle sahip olduğu 10 özelliği paylaştı. ABD'li uzman bu özelliklere dikkat ederek narsistleri belirleyip onlardan uzak durulabileceğini söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Kushnick'in Daily Mail'e açıkladığı özellikler şöyle:

GÜÇ VE BAŞARI TAKINTISI

Pek çok narsist, güç ve başarı elde etmeye takıntılı. İstekleri doğrultusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olan narsistler, bu süreçte çevresindeki kişileri incitmekten çekinmiyor. Narsistler genellikle kişisel kazançları için başkalarını kullanıp kontrol ediyor. İstediklerini elde etmek için yalan söyleyebiliyor.

BEĞENİLME İHTİYACI

Narsist bireyler beğeni ve dikkat çekmek istiyor. Kushnick, bu kişilerin ilgi çekmek için bazı davranışlar sergileyebileceğini ifade etti. Bunlar arasında pahalı kıyafetler giymek ve gösterişli spor araba kullanmak gibi örnekler var.

Psikoloğa göre dikkat çekme ihtiyacı narsistlerde yeterince iyi olmama ya da istenmeyen kişi haline gelme korkusunun gizlenmesini sağlıyor.

ŞÜPHE UYANDIRMA

Narsistler, diğer kişilerin kendinden şüphe etmesini bir silah olarak kullanıyor. Kushnick bu tür kişilerin, kendinizden şüphe etmenizi sağlamak için sizi sorgulayıp eleştireceğini belirtti. Narsistler bu sayede sizin üzerinizde güç sahibi olabiliyor.

Ünlü psikolog, "En büyük silahları, güvensizlikleriniz ve zayıflıklarınız üzerine oynamak" dedi. Örneğin kilonuz ya da işteki performansınıza dair verdiğiniz bilgileri not alıp ileride bunu sizi küçük düşürmek için kullanabilirler" dedi.

EMPATİ YOKSUNLUĞU

Narsistler, empati kurmadıkları için diğer kişilerle bağlantı kurmakta zorlanıyor. Karşısındakinin düşüncesi veya duygusu kendisininkine benzemiyorsa umursamıyor.

HER ŞEYİN ONLARLA İLGİLİ OLMASI

Bir narsist, hikaye anlattığınızda veya yorum yaptığınızda bunu kendisine çevirmek için elinden geleni yapıyor. Kushnick, bu davranışın bir başka kontrol ve dikkat çekme biçimi olduğunu söyledi.

GASLIGHTING ALIŞKANLIĞI

Karşıdaki insana çeşitli oyunlar oynayarak zamanla kendisinden şüphe etmesini sağlamasına yönelik psikolojik manipülasyon yöntemine gaslighting deniyor.

Narsistler özellikle romantik bir ilişki içerisinde olduğu kişiyi gerçekliği sorgulamaya zorluyor. Gerçekleri çarpıtarak veya yanlış bir hikaye anlatarak gaslighting yapıyor.

KENDİSİNİ ÖZEL GÖRME

Narsistik özellikler barındıran kişiler, özel muameleyi hak ettiklerine inanıyor. Diğerlerinden daha önemli ve daha iyi olduklarını düşünüyor.

HER ZAMAN HAKLI OLMA

Haklı olmaya bayılan narsistler başkalarını haksız çıkarmayı seviyor. Özellikle kendilerine meydan okunduğunu veya üstte olduklarını düşündüklerinde başkalarını yargılıyor. Bu tür bir kişiyle romantik ilişkiniz varsa, kendinizi kötü hissetmenize ve her zaman haksız olduğunuz hissinize kapılmanıza yol açabilir.

UMUT SATMA

Narsistler, karşısındakini kendisine bağlamak için hemen pek çok vaatte bulunuyor. Sizi dünyayı gezmeye ya da bir yuva kurmak gibi büyük hayallerle süslüyor. Ancak bunun ardından birdenbire ilişkiyi bitiriyor. Yani sizi kendilerine bağlamak için söylemeleri gerekenleri söyleyip gidiyor.

HEP ALMA VE HİÇ VERMEME

Bir narsist tanıyorsanız, hiçbir karşılık vermeden ihtiyaçlarını giderdiğini görürsünüz. Bir narsistle ilişki kurmak bu yüzden zor olabilir. Siz duygusal destek verebilir ya da hediyeler yağdırabilirsiniz ancak karşılığında hiçbir şey alamazsınız.