Sendika yöneticisi PTT işçisine müdürden darp

07 Aralık 2021 Salı, 14:18

Posta Telefon ve Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-Sen) tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Bağcılar Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü'nde sendika yöneticisi Ömer Keskin'in darp edildiğini duyurdu.

Sendikanın açıklamasında "Bağcılar Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü'nde taşeron firma personeli olarak çalışan sendikamız yöneticilerinden Ömer Keskin, Tebligatlar Kanunu'na ve görev tanımına aykırı biçimde taşeron işçilerin tebligat dağıtımına çıkarılamayacağını söylediği için bugün kurum Müdürü Naim Bubani ve Başdağıtıcı Mahmut tarafından merdivenden itilerek darp edildi ve tehdit edildi" denildi.

Açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenliği ile Ulaştırma Bakanlığı ve PTT'ye seslenilerek "Hiçbir kurum yöneticisi veya firma sorumlusu kardeşlerimize baskı uygulayamasın, aşağı göremesin, sosyal haklarımız olsun hedefiyle bu yola çıktık. Verdiğiniz en ufak zararın hesabını sorarız!" ifadelerine yer verildi.



