Bankaların çalışma saatleri nedir? Bankaların öğle arası saati kaç?
Bankada işi olan yurttaşlar bankaların çalışma saatini, bankaların öğle arası saatlerini merak ediyor. Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankaların öğle tatili saat kaçtadır?
Kapanma ve kısıtlamaların ardından bankalar eski çalışma saatlerine döndü. Bankada işi olan yurttaşlar, bankalara gitmeden önce bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar öğle arasına saat kaçta başlıyor?
BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Bankaların büyük çoğunluğu mesaiye saat 09.00'da başlıyor. 12:30'da öğle arasına giren bankalar 13:30'da tekrar çalışmaya başlıyor. Bankaların mesaisi saat 17:00'de bitiyor.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında çalışmaktadır
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul etmektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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