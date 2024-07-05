Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:52

Güncelleme: 05.07.2024 - 09:52

Her yıl veya 2 yıl da bir personel alımı ilanı açan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT bu yıl personel alımı yapacak mı?

2024 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2024 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile yurttaşları bilgilendirmektedir. Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Personel alımı şartları, genel ve özel olmak üzere iki aşamada sağlanmaktadır. Özel şartlar alım yapılacak kadroya göre değişkenlik gösterir. Henüz 2024 yılı personel alımı ilanı yayınlanmadığından özel şartlar açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda şartlar şu şekildeydi;

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak