PTT’nin Haber Sen üyelerine verdiği ceza ve sürgünlere tepki

Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 15.12.2023 - 11:39

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber – Sen İzmir Şubesi üyeleri, PTT Diyarbakır Başmüdürlüğü’nde çalışan üyelerine dönük baskı ve sürgünlere tepki gösterdi. Bayraklı’daki PTT Bölge Müdürlüğü önünde toplanan Haber – Sen üyeleri, liyakatsiz atamalara karşı çıkıldığı için Diyarbakır’da Haber-Sen MYK ve şube yöneticilerine uyarı cezası, 10 dağıtıcı posta emekçisine kınama cezası verildiğini ve şube sekreteri Mehmet Yusuf Yıldırım’ın ise sürgün edildiği hatırlatıldı.

“Emekçiye yapılan sürgünler geri alınsın” yazılı pankart açan sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan şube mali sekreteri Evren Şensoy, PTT’nin 184 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu PTT ve günden güne teknolojik gelişmeler ışığında vatandaşa kaliteli hizmet sunmak yerine, çalışanlara baskı yaptığını dile getirdi.

“Şüphesiz bu durumun nedeni; daha önce de defalarca dile getirdiğimiz, liyakatsiz atamalardır” diye devam eden Evren Şensoy, “Liyakati, hukuku ve ahlaki değerleri hiçe sayıp, bir memurun; sırf yandaş olduğu için, müdür, başmüdür, daire başkanı yapıldığı bir sistem beraberinde çürümüşlüğü, zulmü ve adaletsizliği getireceği gün gibi ortadayken; bu yönetim tarzında ısrar, bu kurumun geçmişine ve alın teri ile bu kurumu büyütenlerin emeğine ihanettir. Yıllardır bu düzene karşı olan, liyakatsiz kişilerin kurumu çürümüşlüğe, adaletsizliğe götürdüğünü dile getiren biz HABER-SEN’li emekçilerin sesini kısmak için, sürekli bizlere cezalar verilmekte, bizleri yaşadığımız yerlerden çok uzaklara sürgün ederek susturmak istemektedirler. Bizlerin varlığının, kurmak istedikleri çarkın doğru işlememesine neden olacağını bildikleri için, pervasız bir şekilde bizlere saldırmaya başlamışlardır” ifadelerini kullandı.

“VARLIĞIMIZDAN RAHATSIZ OLDUNUZ”

Diyarbakır’da Haber – Sen üyelerine verilen cezaları bir kez daha hatırlatan Şensoy, “Bize ceza veren PTT yönetimine soruyoruz. Bize neden ceza verdiniz? İddia ettiğiniz gibi; memuriyet adabına yakışmayan davranışlardan mı? Yoksa keyfi ve mevzuat dışı çalışmadan mı? Biz söyleyelim neden ceza aldığımızı; sizin gibi liyakatsiz kişileri tanımadığımızdan, hiçbir bir bilimsel dayanağı olmayan, sayı dayatmanıza karşı çıktığımızdan, insan onuruna yakışmayan, baskı ve angaryaya dayalı çalışma sisteminize boyun eğmediğimizden, her şart ve koşulda sizden yana değil, emekçi arkadaşlarımızdan yana tavır aldığımızdan, yani kısacası sizler; bizim buradaki varlığımızdan rahatsız oldunuz. Bildiğiniz üzere Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünde yetkili sendika KESK HABER-SEN' dir. Yıllardır tüm uğraşlara rağmen yetki malum sendikaya geçmemiştir. Bundan önceki başmüdür gibi, şu an ki başmüdür de yetkiyi bizden almak için özel olarak görevlendirilmiş gibi hareket etmektedir. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü geldiği günden beri malum sendikaya üye olanlar, liyakatlerine bakılmaksızın başmüdürlüğe alınmakta, üyelerimiz ise bu birimlerden uzaklaştırılmaktadır. Üyemiz olanlar ise ancak sendikadan istifa etmek koşuluyla buralara atanmaktadır. Her ne kadar yaptığımız görüşmelerde sendika ayrımı yapmadığını söylese de sergilediği pratik aksi yöndedir” diye konuştu.

“BİZ GERİ GELECEĞİZ, SİZLER DE AİT OLMADIĞINIZ BU KURUMDAN GİDECEKSİNİZ”

PTT yönetiminin Haber – Sen üyelerine baskı yaptığını anlatarak sözlerine devam eden Evren Şensoy, “Unuttukları bir nokta var, bizlere ne ceza verirseniz verin, nereye sürerseniz sürün, haklı olduğumuz davadan vazgeçiremezsiniz. Ve unutmayın, biz geri geleceğiz, sizler de ait olmadığınız bu kurumdan gideceksiniz. Bu şekilde davranarak bizi korkutacaklarını, susturacaklarını ve yıldıracaklarını sananlar, asıl sizler korkun. Çünkü biz bu ve benzeri saldırılar karşısında yıllardır mücadelemizi ve dayanışmamızı büyüttük ve daha da büyüteceğiz. Üyelerimiz ve bütün PTT emekçileri ile bundan sonraki süreçte de birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Biz, egemenlerin adaletsiz, eşitsiz dönen bu çarkının pir parçası olmayacağız. Bu çarkı döndüren dişlilerden biri olmayacağız. Biz ait olduğumuz sınıfın çıkarları için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” dedi.