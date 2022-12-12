Puding yiyen 2 öğrenci hastanelik oldu
Kayseri'de marketten satın aldıkları pudingi yedikten sonra rahatsızlanan 2 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Ahmet Eren Anadolu Lisesi’nde 10. sınıfa giden 2 öğrenci, bugün saat 15.00 sıralarında marketten satın aldıkları pudingi yedi.
Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.
İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Erdoğan'a hodri meydan
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- 'Hedefleri şeriat devleti'
- Yer İstanbul... Polis 'düğünü' bastı