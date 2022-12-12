Puding yiyen 2 öğrenci hastanelik oldu

Kayseri'de marketten satın aldıkları pudingi yedikten sonra rahatsızlanan 2 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:05
Puding yiyen 2 öğrenci hastanelik oldu
Abone Ol google-news

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Ahmet Eren Anadolu Lisesi’nde 10. sınıfa giden 2 öğrenci, bugün saat 15.00 sıralarında marketten satın aldıkları pudingi yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.

İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, polis konuyla ilgili inceleme başlattı.


Kayseri puding öğrenci

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler