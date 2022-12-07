Saadet Partisi'nden Cumhur'a videolu 'zincir market' göndermesi

07 Aralık 2022 Çarşamba, 23:58

Cumhur İttifakı ile zincir marketler arasındaki gerilim günden güne büyürken, Saadet Partisi Twitter hesabından “Suç kimde?” notuyla videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşılan videoda “İzahı olmayanın mizahı olur. Milletin hazinesini hesapsızca kullanan, işine gelen kanunu çıkarıp işine gelmeyeni tanımayan, sınırsız yetkili ama başarısızlığı için kendi vatandaşlarını suçlayan bir hükümet anlayışı izah edilemez” ifadeleri kullanıldı.