Saadet Partisi'nden Cumhur'a videolu 'zincir market' göndermesi
AKP ve MHP'nin zincir market eleştirilerine Saadet Partisi'nden videolu yanıt geldi. "Suç kimde" notuyla paylaşılan videoda ekonominin gerçek sorumlusuna dikkat çekildi.
Cumhur İttifakı ile zincir marketler arasındaki gerilim günden güne büyürken, Saadet Partisi Twitter hesabından “Suç kimde?” notuyla videolu bir paylaşım yaptı.
Paylaşılan videoda “İzahı olmayanın mizahı olur. Milletin hazinesini hesapsızca kullanan, işine gelen kanunu çıkarıp işine gelmeyeni tanımayan, sınırsız yetkili ama başarısızlığı için kendi vatandaşlarını suçlayan bir hükümet anlayışı izah edilemez” ifadeleri kullanıldı.
#ZincirMarket üzüntüyle sunar! ?? pic.twitter.com/wehqDNryrf— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 7, 2022
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar