RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan 'Esra Erol' açıklaması: 'Her şey para için yapılıyor'
'Esra Erol'da' isimli programda yayına çıkmak istemeyen 18 yaşında bir kadını ekranda gösteren ve yayında azarlayan Esra Erol'a gelen tepkiler büyüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı, kuruma Esra Erol'un programıyla ilgili gelen şikayetler hakkında Cumhuriyet TV'ye konuştu.
ATV’de yayınlanan 'Esra Erol'da' isimli programda, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki bir kadını canlı yayında ifşa eden ve azarlayan Esra Erol'a gelen tepkiler devam ediyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Esra Erol'un programı ve RTÜK' gelen şikayetlerle ilgili, Cumhuriyet TV'ye konuştu.
Sabah kuşağı programlarının, toplumun belli kesimlerinde ciddi anlamda infiale neden olabilecek içerikler yayınlamaya başladıklarını belirten Taşcı, Palu ailesinin vakasında birçok hak ihlali yaşandığını ve yine de ekranlarda verildiğini, bu programa hiçbir önlem alınmadığını belirtti.
''HER ŞEY PARA İÇİN YAPILIYOR''
En çok şikayeti belli kanallardan aldıklarını söyleyen Taşçı şu ifadeleri kullandı;
''Resmi veriyi sizinle paylaşayım. Bugün verilen raporda her üç kişiden birisi bu malum yayından şikayetçi olmuş. RTÜK bununla ilgili bir şey yapmadı. RTÜK bu tür yayınları cesaretlendirdikçe, bu yayıncılar da reyting şehvetini daha şiddetli bir noktaya taşımaya çalışıyor. Her şey para için yapılıyor''
"BÖYLE BİR FORMASYONLARI YOK"
Şikayet edilen kanallarla ilgili bir işlem yapılmadığını ve bu programların revize edilmesi gerektiğini düşünen Taşcı, sözlerine şu şekilde son verdi:
''Sunucu, daimi konuklar, programlarda savcılık, polislik yapıyor. Ama böyle bir formasyonları yok bir kere. Olmuş olsa bile bu uzmanlıklarını kullanacakları yer ekran olamaz. 18 yaşında genç bir kişi yayına çıkmak istemiyorsa, kameraları görünce vazgeçiyorsa, bu onun en doğal hakkıdır''
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