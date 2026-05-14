Rahmi Koç ve Ali Koç'tan Bahçeli'ye özel davet

14.05.2026 17:16:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile bir araya geldi. Görüşmede, Bahçeli'ye, Koç Topluluğu'nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiye takdim edildi.

MHP'den söz konusu ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'u makamında kabul etti.

Görüşmede, Bahçeli'ye, Koç Topluluğu'nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiye takdim edildi.

DERVİŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bugün Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da yer almıştı.

Müsavat Dervişoğlu, Rahmi Koç ile bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile görüştü.
Bahçeli'nin 'Öcalan'a statü' çağrısına AKP'li yetkililerden dikkat çeken yorum: 'Statü değil ama etkinliğini artırma noktasında...' "Süreçle" ilgili yasal düzenleme beklentileri sürerken; MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a statü verilmesi ile ilgili ikinci kez yaptığı çağrıya ilişkin AKP'li yetkililer, “Ona özel bir statü verebilmek için öncelikle o mahkumiyet halinin af ile vesaire bitmesi lazım. Ama şöyle olabilir, statü değil ama etkinliğini artırma noktasında, diyalog ve görüşlerini paylaşma konusunda ortam sağlanabilir” mesajını verdi.
Bülent Arınç'ın 'Bahçeli' göndermesine MHP'den yanıt geldi! Semih Yalçın'dan zehir zemberek sözler: 'Fosil siyasetçi...' Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, isim vermeden MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kastettiği "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce KHK'lıların iade-i itibarını halletsin" açıklamasına, MHP'li Semih Yalçın'dan çok sert yanıt geldi. Yalçın, "Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor" dedi.