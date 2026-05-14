Rahmi Koç ve Ali Koç'tan Bahçeli'ye özel davet

MHP'den söz konusu ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'u makamında kabul etti.

Görüşmede, Bahçeli'ye, Koç Topluluğu'nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiye takdim edildi.

DERVİŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bugün Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç ile bir araya gelmişti.

Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da yer almıştı.