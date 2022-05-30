Rallide sürücülerin arasına daldı, facia böyle teğet geçti

Bursa’da ralli yarışında kontrolden çıkan yarış aracı, seyircilerin arasına daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:17
Rallide sürücülerin arasına daldı, facia böyle teğet geçti
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Bursalılar 46. Yeşil Bursa Rallisi izlemek için yarışın yapıldığı Keles yoluna akın etti. Yarış sırasında viraja hızlı giren ralli arabası seyircilerin arasına daldı. Seyircilerin tehlikeyi önceden sezmesi üzerine koşarak uzaklaştılar, bu sayede ölen yada yaralanan olmadı.

Facianın teğet geçtiği anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Yoldan çıkan yarış otomobili daha sonra piste girip yoluna devam etti.


Ralli Bursa araç otomobil yarışı

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