Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da kadınlar haftası büyük bir heyecan ile başladı. Haftanın takım oyunları ise geride kaldı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Mart Survivor'da eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da İsmail ile yaptığı dokunulmazlığı kaybeden Doğuş adaya veda eden isim oldu.
27 MART'TA KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.
Eleme adayları Asena, Tuğba, Pınar ve Yağmur oldu.
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