Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:22

Güncelleme: 27.03.2025 - 14:22

Bayram başlamadan son alışverişini o gün halletmek isteyenler, arefe günü AVM'ler açık mı, kaça kadar açık sorularına cevap arıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda ve arefe gününde AVM'ler açık mı? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AVM'LER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda AVM'ler hizmet vermeye devam edecek, ancak bayram nedeniyle açılış ve kapanış saatlerinde değişiklikler olabilir. Genellikle bayramın ilk günü, AVM'ler öğle 12.00-13.00 arasında açılıp akşam 22.00 civarında kapanmaktadır. Mağduriyet yaşamamak için bayram öncesi AVM'lere gitmeden önce saatler hakkında bilgi almanızda fayda var. Normalde AVM'ler sabah saat 10.00'da açılmaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Türkiye Ramazan Bayramı'na doğru geri sayıma başladı. Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonu başlayacak. İşte, güncel takvime göre Ramazan Bayramı tarihleri:

29 Mart Cumartesi: Bayram arefesi

30 Mart Pazar: Bayramın 1'inci günü

31 Mart Pazartesi: Bayramın 2'nci günü

1 Nisan Salı: Bayramın 3'üncü günü

Çarşamba gününden itibaren AVM'ler çalışma düzenine normal saatleri olan 10.00 - 22.00 şeklinde devam edecek.