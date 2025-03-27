Ramazan Bayramı'nda ve arefe gününde PTT açık mı? 9 günlü bayram tatilinde PTT ne zaman açılacak?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, arefe günü ve bayram günlerinde kargoların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı'nda ve arefe gününde PTT açık mı? 9 günlü bayram tatilinde PTT ne zaman açılacak?

Ramazan Bayramı'nda ve arefe gününde PTT açık mı? 9 günlü bayram tatilinde PTT ne zaman açılacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 14:17

PTT'nin bayramdaki çalışma saatleri, arefe günü ve bayramda hizmet verip vermeyeceği, Ramazan Bayramı öncesinde para aktarımı, havale, kargo ve para çekme gibi işlemlerini erteleyenler için merak konusu oldu. Peki, Ramazan Bayramı'nda ve arefe gününde PTT açık mı? 9 günlü bayram tatilinde PTT ne zaman açılacak?

PTT BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Arefe günü bazı şubeler ve kargo birimleriyle yarım gün hizmet verecek olan PTT, bayram boyunca kapalı olacak ve bir sonraki çalışma günü 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Arefe günü işlemlerini tamamlayamayanlar, tatil nedeniyle işlemlerini ancak pazartesi günü gerçekleştirebilecek. PTT üzerinden gelen isme özel havaleler, arefe günü öğle saatine kadar ve 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle alınabilecek.


Etiketler: #PTT #ramazan bayramı #Bayram tatili

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