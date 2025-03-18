Ramazan etkinliğinde sahne çöktü: 4 yaralı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 22:41

Güncelleme: 18.03.2025 - 22:41

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliği için kurduğu çadırdaki sahnenin, 18 Mart anması için performans sergileyecek olan koronun solistlerinin olduğu kısmı çöktü.

Koro üyeleri yere düşerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve çok sayıda acil sağlık ekibi geldi.

Ekiplerin kontrollerinde, yere düşen koro üyelerinden 4 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, etkinliklere ara verildi.