Ramazan etkinliğinde sahne çöktü: 4 yaralı

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Ramazan etkinliği için kurduğu çadırda, koro üyeleri sahneye çıktığı sırada sahnenin solistlerin olduğu kısmı çöktü. Yere düşen koro üyelerinden 4 kişi yaralandı.

Ramazan etkinliğinde sahne çöktü: 4 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 22:41

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliği için kurduğu çadırdaki sahnenin, 18 Mart anması için performans sergileyecek olan koronun solistlerinin olduğu kısmı çöktü.

Koro üyeleri yere düşerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve çok sayıda acil sağlık ekibi geldi.

Ekiplerin kontrollerinde, yere düşen koro üyelerinden 4 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, etkinliklere ara verildi.


Etiketler: #gaziosmanpaşa #ramazan #sahne

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