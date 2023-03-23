Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları 2023 Ramazan pidesi kaç TL?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:27

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:27

Ramazan pidesi ramazan sofralarını süsleyen ürünlerin başında geliyor. Her yıl Türkiye Fırıncılar Odası tarafından pidenin içine koyulan yumurta, süt, yağ, susam gibi ürünlere gelen zamlara göre ramazan pidesinini fiyatı belirleniyor. Türkiye Fırıncılar Odası tarafından beklenen pide açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını 300 gramı 10 TL olarak açıkladı.

Balcı'nın açıklaması şu şekilde;

"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL."

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL?

Ramazan pidesi Türkiye genelinde 300 gramı 10 TL olarak satılacak. İstanbul'da da pidenin 300 gramı 10 TL olacak.

GEÇEN YIL RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

2022 yılında 330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı pide 9 TL'den satışa sunulmuştu.

İBB PİDE KAÇ TL

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştirak şirketi Halk Ekmek A.Ş’nin üreteceği Ramazan pidesinin fiyatını sosyal medya hesabından açıkladı.

İmamoğlu “Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl İBB’nin ürettiği ramazan pidesinin fiyatı 3 TL idi.



