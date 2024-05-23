Ranta karşı nöbet

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi Başakkent AŞ’nin yetkisiz bir şekilde kentsel dönüşüm faaliyeti yürütmesine karşı direnen ve çeşitli arazilere ilişkin açılan davalarda birçok kez hukuk mücadelesini kazanan Şahintepeliler tam bir yıldır mahallede gece nöbeti tutuyor.

Mahalle sakinlerinden Tayfun Çetinkaya, “Bir yıldır evimiz belediye meclisinden geçirilen kararla kentsel dönüşüme açıldı. Bu karara dayanarak arazimizin satışı yapıldı. Satış olmadan önce biz o karara dava açtık ve bu davayı kazandık. Belediye meclis kararı iptal edildi. Evimizin bahçesinde nöbet tutmaya başladık. Direnişin 130. gününde mahalleye polis eşliğinde iş makineleri girdi ve evlerimiz yıkıldı” dedi.

‘BARAKAYI DA YIKTILAR’

Daha sonra idare mahkemesinin kendilerinin aleyhine karar vertiğini de ifade ederek “Sonra o alana bir baraka yaptık. Mağduriyetimizi anlatmak için Ankara’ya, TBMM’ye gittik. Gelip yaptığımız barakayı da yıktılar. Ev yıkıldıktan sonra mahalleyi terk etmedik. Direnişimiz sürüyor. Yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu davada satış iptal kararı bekliyoruz. Eğer bunu da kazanırsak arsa tapusu yeniden bizim üzerimize geçecek. Ev yapamazsak da gerekirse bahçe olarak kullanır, domates biber eker yine de yaşam alanımıza sahip çıkarız” ifadelerini kullandı.

