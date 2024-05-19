Başakşehir’i yenip ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi: Trabzon tek golle

Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.05.2024 - 04:00

Nijeryalı, bu sezon ligde 7. kafa golünü atarken 2010-11’den beri bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan Cardozo’yu yakaladı (2014-15: 7 gol). Sarı kart gören Mendy, cezalı duruma düşerken son hafta oynanacak MKE A.Gücü maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Trabzonspor’un ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve Divan Kurulu üyesi Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı.

BAŞAKŞEHİR: 0 - TRABZONSPOR: 1

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: T. Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil, VAR: Helder Malheiro

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali (dk. 78 Dubois), Onur, Deniz (dk. 83 Serdar), Kemen (dk. 78 Aleksic), Berkay (dk. 63 Pelkas), Davidson (dk. 63 Figueiredo), Piatek

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Fountas (dk. 82 Fernandez), Visca (dk. 90 Orsic), Onuachu (dk. 72 Enis)

GOL: Dk. 45+2 Onuachu

SARI KARTLAR: Mendy, Uğurcan; Ba, Deniz, Pelkas

