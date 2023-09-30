Rap sanatçısı Vahap Canbay trafik kazası geçirdi

Yayınlanma: 30.09.2023 - 22:08

Güncelleme: 30.09.2023 - 22:42

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, konser vermek için Zonguldak’a gelen rap müziği sanatçısı Vahap Canbay’ın içerisinde bulunduğu Ergün M. idaresindeki 34 EKV 684 plakalı minibüs, önünde seyreden sola dönmek isterken aniden manevra yapan İhsan A. idaresindeki 67 ABP 970 plakalı araç ile çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada araç sürücüleri İhsan A. ile Ergün M., rap müziği sanatçısı Vahap Canbay (26), ağabeyi Erdem Canbay (34), Yiğit Karaüzüm (26), Umut Bolat ve Nail Aydın (36) yaralandı. Yaralılar arasında sanatçı Vahap Canbay’ın vokalistleri ve menajerinin de olduğu öğrenildi.

KONSER İPTAL EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen araçta bulunan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ulaşım kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken Vahap Canbay’ı taşıyan aracın konser için Zonguldak’a gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza sebebiyle konserin de iptal edildiği öğrenildi.