Rapçi Eminem'in şarkısını paylaştığı Emine Şahin: Çok mutluyum
Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Eminem'in, şarkısını kişisel müzik listesinden paylaştığı Kastamonulu şarkıcı Emine Şahin, "Kendisinin Türkiye'de konser vermesini ve birlikte düet yapmayı çok isterim" dedi.
Amerikalı şarkıcı Eminem'in dijital müzik dinleme platformu Spotify hesabında Türk şarkıcı Emine Şahin'in 'Kıvır Boşveriver' isimli şarkısı yayınlandı. Şahin'in şarkısı, Eminem'in listesine giren ilk Türk şarkı oldu.
Müzikseverlerin dikkatini çeken şarkıcının İstanbul'da yaşayan Kastamonu Cideli Emine Şahin olduğu anlaşıldı. Şahin, hayranı olduğu Eminem'in listesinde yer almanın şaşırtıcı olduğunu ifade etti.
"HAYRANLARI DÜET YAPMAMIZI İSTİYOR"
'Kıvır Boşveriver'in ilk eseri olduğunu belirten Şahin, "Yıllardır severek takip ettiğim ve büyük hayranı olduğum Amerikalı sanatçı Eminem'in Spotify sayfasında gezerken kendi eserimi sayfasında paylaşmış olarak gördüm. Şaşırdım, adeta aptallaştım. Bunun şans eseri olduğunu düşünüyorum. Listeye giren ilk Türk sanatçısı olarak o listeye girmemden dolayı da çok gururlandım. Eminem'in sayfasında hayranları bizim birlikte düet yapmamızı istiyor. Kendisinin Türkiye'de konser vermesini ve birlikte düet yapmayı çok isterim. Eminem beni paylaştığı için çok mutluyum. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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