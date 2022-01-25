Rapor ortaya çıkardı, anne baba gözaltına alındı

25 Ocak 2022 Salı, 22:48

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan G. S dün sabah saatlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından G. S'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen G. S'nin boynunda izler olduğu tespit edildi.

BOYUN KEMİĞİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Gamze'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan incelemede olay şüpheli olarak değerlendirildi.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI