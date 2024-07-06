Rapor vermediği için doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı

Trabzon’da Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hasta ve yakını, kendilerine rapor vermediği iddiasıyla tartıştığı Doktor Mehmet Yıldırım’a motosiklet kaskıyla saldırdı. Diz kapağı kırılan doktor tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:50
Rapor vermediği için doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı
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Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nd, dün akşam saatlerinde hasta A.S. (20) istirahat raporu almak için yakını S.N.K. (22) ile birlikte acil servisine başvurdu.

Görevli Doktor Mehmet Yıldırım, iddiaya göre tıbben gerekli görmeyerek hastaya rapor vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakını, Doktor Yıldırım’a motosiklet kaskıyla saldırdı.

Hastanede özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri hasta ve hasta yakınına müdahale etti. Diz kapağı kırılan doktor tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, doktora yapılan saldırıyı kınayarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi.


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