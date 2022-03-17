Rasim Doğan, Sayıştay Daire Başkanı seçildi

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında 2. Daire Üyesi Rasim Doğan, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 17:51
Rasim Doğan, Sayıştay Daire Başkanı seçildi
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Sayıştay Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında 2'nci Daire Üyesi Rasim Doğan, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Doğan, 1 Ocak 1968 tarihinde Tokat'ın Artova ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olan Doğan, bir yıl sonra Sayıştay'da göreve başladı.

Doğan, 2011'de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.



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