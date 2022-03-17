Sayıştay’da sansür hazırlığı

17 Mart 2022 Perşembe, 10:13

Cumhurbaşkanlığı’nda Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken Sayıştay Başkanlığı’na seçilen Metin Yener, “Sansür artıyor” yorumlarına neden olan bir genelgeye imza attı.

Genelgeyi açıklayan CHP Milletvekili Murat Emir, “Denetim raporlarının niteliği her geçen yıl biraz daha azalıyor. RDK adı verilen Rapor Denetleme Kurulu'nun raporları makasladığını biliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi şimdi en tepeden mi raporlara müdahale edilecek?” diye sordu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sayıştay Başkanı Metin Yener imzası ile denetçilere gönderilen genelgede, “Düzenlilik denetimleri sonucunda kamu idaresi üst yönetimiyle denetim raporuna alınması planlanan tespitlerin değerlendirilmesi ve raporlama süreci hakkında kamu idaresi üst yönetiminin bilgi sahibi olmasının sağlanması amacıyla denetim sonuçlarını değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Başkanlık tarafından da toplantıya katılım sağlanabilecektir” ifadeleri yer aldı.

Emir, Sayıştay Başkanı Metin Yener imzası ile denetçilere gönderilen genelgenin sansür eleştirilerinin haklılığını ortaya koyar nitelikte olduğunu savundu.

ÇİFT MAAŞLI BÜROKRATTI

CHP’li Emir, Metin Yener'in Sayıştay Başkanlığına seçilmeden önce isminin çift maaşlı bürokratlar arasında geçtiğini de anımsattı. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yener'in Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yaparken Türk Telekom’a bağlı TTNET’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanlığı görevlerini de sürdürdüğünü hatırlattı.

Yener'in Sayıştay raporlarına sansürü arttırma hazırlığında olduğunu iddia eden Emir, altı maddelik genelgenin sansür iddialarına konu olan ifadelerini de içeren bazı maddeleri de paylaştı:

“Değerlendirme toplantısı, kamu idareleri üst yönetimine grup başkanı tarafından toplantı tarihinden en az bir hafta önce bildirilecektir. Raporda konu edilmesi öngörülen tespitlere ilişkin özet bilgiler kamu idaresi üst yönetimine iletilecektir.

-Toplantıya grup başkanı, ekip başkanı ve grup başkanınca görevlendirilecek denetçiler katılacaktır. Başkanlık tarafından da toplantıya katılım sağlanabilecektir. Grup başkanları, katılımcı bilgileri ve toplantı tarihleri hakkında bölüm başkanına bilgi vereceklerdir."

BU KATILIMIN AMACI NEDİR?

Genelgeyi yönelik konuşan Emir, şunları kaydetti:

“Denetim sürecinden sonra, Sayıştay'ın kanunu gereği Rapor Değerlendirme Kurulu diye bir kurul, bulguları inceliyor. Denetçilerin tespit ettiği usulsüzlükler RDK süzgecinden geçerek geliyor. Bu da yetmezmiş gibi denetlenen kamu idareleri ile yapılacak değerlendirme toplantısına Sayıştay Başkanı’nın da katılabileceğini öğreniyoruz. Bu katılımın amacı nedir? Bu seviyede bir toplantıya Başkan niye katılsın? Başkana denetim raporlarına ve denetçilere dilediği müdahalede bulunma olanağı yaratılıyor?”