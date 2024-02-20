Rasim Ozan Kütahyalı'nın programında küfürler havada uçuştu!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın programına Mustafa Albayrak ve Ümit Zileli konuk oldu. Zileli ve Albayrak arasında yaşanan tartışmada tansiyon yükseldi. Canlı yayında küfürler havada uçuştu.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medyada yayınlanan "Barometre" programına Ümit Zileli ve Mustafa Albayrak konuk oldu.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin konuşulduğu programda Zileli ve Albayrak arasında tartışma çıktı. Kütahyalı'nın her iki tarafı sakinleştirme çabası da sonuç vermeyince, Zileli ve Albayrak arasında yaşanan tartışma küfürleşmeye kadar uzadı.
Göz Atın
Küfürlerin havada uçuştuğu programda, reklam arasına gidilse de gerginlik son bulmadı. Ümit Zileli, yaşanan bu tartışmaların ardından canlı yayını terk etti.
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