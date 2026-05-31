Rastgele ateş açtı, kurşun yoldan geçen kişinin başına isabet etti

Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyünde evinin penceresinden tabancayla havaya ateş açan K.Ö.'nün (59) silahından çıkan kurşun, bina duvarından sekerek yolda bulunan M.D.'nin (45) kafasına isabet etti.

Olayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.D., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan inceleme sonucunda, K.Ö. ve tabancanın sahibi olduğu belirlenen N.T. (55) gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.