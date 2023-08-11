Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:40

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:40

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atamalar yapıldı. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne Turan Konak getirildi. Yurttaşlar, Turan Konak'ın hayatını merak etti. Peki, Turan Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın önceki görevleri neler? İşte Turan Konak'ın hayatı ve biyografisi...

TURAN KONAK KİMDİR?

Turan Konak, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1994 yılında birincilikle mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı ve “Yerel Yönetimlerde Denetim ve Ombudsman” ile ilgili tez hazırladı. Turan Konak daha sonra Beykent Üniversitesinde İşletme Anabilim dalında MBA programını tamamladı.

İş hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Encümen Müdürlüğü'nde başladı. Aynı birimde önce müdür yardımcılığı, daha sonra müdürlük yaptı. Daha sonra Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Belediye Encümen üyeliğinin yanında, müfettişlik ve İBB’nin iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı. İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Bu süre zarfında belediye meclisi ve encümen, ihale mevzuatı, imar planları ve imar uygulamaları, elektronik yazışma ve digital arşiv, yerel yönetimlerde denetim konularında deneyim kazandı, bu konularda çok sayıda seminere katıldı ve seminerler verdi.

2016-2018 yılları arasında Başbakanlık’ta önce Daire Başkanı daha sonra İdari ve Mali İşler Başkanı olarak görev yaptı. Konak, 2018 yılında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne atandı. 11 Ağustos 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Turan Konak görevine devam kararı verildi.

İngilizce bilmekte olan Konak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik de yapmaktadır.