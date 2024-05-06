Referandumla ilçe değiştirdiler!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi, dün gerçekleşen referandum ile Kumlu ilçesine bağlandı.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:32
Referandumla ilçe değiştirdiler!
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Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunkavak Mahallesi'ndeki yurttaşlar, kendilerine 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine geçmek için sandık başına gitti. İlçe değişimi için gerçekleşen referandumda 1230 nüfuslu mahalleden 780 seçmen sandık başına gitti.

Referandumdan çıkan 480 evet, 30 da hayır oyu ile Uzunkavak Mahallesi, Kumlu ilçesine bağlandı.

Uzunkavak Mahallesi’nin referandum ile bağlandığı Kumlu Belediyesi, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

BELEDİYEDEN TEBRİK MESAJI 

Belediye, yayınladığı mesajda, “Uzunkavak’ta referandum sonuçlandı. Bugün gerçekleşen oylama, 480 evet, 30 hayır ile sonuçlanarak ilçemize bağlanma konusunda evet diyen Uzunkavak Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Belediyemiz olarak yeni sorumluluk alanımıza en iyi şekilde hizmet ulaştıracağımızı temenni ediyoruz” denildi.


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