Refüjden düşen ağaçta asılı kaldı

Bakırköy'de alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, viyadükten aşağıya düştü. Kazada sürücü yaralanırken, otomobil bir ağaca takılarak asılı kaldı. Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Refüjden düşen ağaçta asılı kaldı
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DHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:41

Ataköy 1. Kısım Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı istikametinde Emir Aşmaz yönetimindeki otomobil, viyadük üzerinde ilerlerken kontrolden çıkarak refüje çıktı. Yaklaşık 100 metre boyunca refüj üzerinde ilerleyen araç, yol kenarındaki hız sınırı levhasına çarpıp devirdikten sonra viyadüğün yönleri ayıran boşluğundan aşağı düştü. Araç, bir ağaca takılarak asılı kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Emir Aşmaz, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan testte, sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Aşmaz, tedavisi için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Viyadükten boşluğa düşerek ağaçta asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #BAKırköy #kaza

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