Hatay'dan bir acı haber daha: Deprem, 3 yaşındaki Giray'ı anne babasız bıraktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da enkaz altında kalan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Eren Dizikaraoğlu ile eşi İrem Dizikaraoğlu, hayatını kaybetti. Enkazdan sağ çıkarılan oğlu 3 yaşındaki Giray'ın ise tedavisi sürüyor.
Depremin yıkıp geçtiği Hatay'dan bir acı haber daha geldi. Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Ahmet Eren, eşi İrem ve çocukları Giray Dizikaraoğlu enkaz altında kaldı.
KURTARILDI
Uzman Çavuş ile eşi hayatını kaybetti, çocukları enkazdan kurtarıldı.
Uzman Çavuş Dizikaraoğlu'nun cenazesi, defin için memleketi Sivas'a getirildi. Dizikaraoğlu için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye il protokolü, Dizikaraoğlu'nun yakınları ve askeri erkan katıldı.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Dizikaraoğlu'nun yakınları, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Dizikaraoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Eşi İrem Dizikaraoğlu'nun cenazesi ise Antakya'da toprağa verildi.
Çocukları Giray'ın da hastanedeki tedavisi sürüyor.
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