Rekabet Kurulu'ndan Erikli ve Pınar Su'ya rekor ceza!
Rekabet Kurulu'nun Erikli ve Pınar Su hakkında yürüttüğü soruşturma belli oldu. Kurul, iki şirkete rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimleri yaptıkları gerekçesiyle toplamda 26 milyon liraya yakın idari para cezası kesti.
Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (Erikli) ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Pınar), geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Kurul, ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan iki teşebbüs için idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi.
Bu kapsamda Erikli'ye 21 milyon 106 bin 470 lira, Pınar Su'ya ise 4 milyon 877 bin 401 lira idari para cezası uygulandı.
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