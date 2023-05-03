Reklam afişlerine gerici müdahale: Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesini boyayla kapattılar!
AKP iktidarının seçim çalışmalarında din üzerinden yaptığı propagandanın etkisi sokaklardaki reklamlara da yansıdı. Üsküdar'da bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.
Seçimlere şeriat talebini gizlemeyen siyasi partilerle anlaşma yaparak giren AKP'nin din üzerinden yaptığı propagandanın etkisi sokaklardaki reklamlara da yansıdı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Libadiye Caddesi üzerinde, bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.
Cadde üzerinde bulunan birçok direğe asılı afişin aynı şekilde boyalı saldırıya uğradığı dikkatlerden kaçmadı.
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