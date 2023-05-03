Reklam afişlerine gerici müdahale: Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesini boyayla kapattılar!

AKP iktidarının seçim çalışmalarında din üzerinden yaptığı propagandanın etkisi sokaklardaki reklamlara da yansıdı. Üsküdar'da bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:47
Reklam afişlerine gerici müdahale: Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesini boyayla kapattılar!
Abone Ol google-news

Seçimlere şeriat talebini gizlemeyen siyasi partilerle anlaşma yaparak giren AKP'nin din üzerinden yaptığı propagandanın etkisi sokaklardaki reklamlara da yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Libadiye Caddesi üzerinde, bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.

Cadde üzerinde bulunan birçok direğe asılı afişin aynı şekilde boyalı saldırıya uğradığı dikkatlerden kaçmadı.


AKP afiş berrak tüzünataç Cadde göbek göğüs İstanbul Giyim marka oyuncu propaganda reklam Seçim saldırı siyasi parti seçimler Üsküdar

İlgili Haberler

Gericiliğin böylesi... Fatih'te kadın iç çamaşırı giydirilen cansız mankenlere saldırı: 'Müslümansınız, bunları buraya nasıl koyarsınız!'

Gericiliğin böylesi... Fatih'te kadın iç çamaşırı giydirilen cansız mankenlere saldırı: 'Müslümansınız, bunları buraya nasıl koyarsınız!'
Gericiler 'İsveç' protestosunda Atatürk büstlerine saldırdı

Gericiler 'İsveç' protestosunda Atatürk büstlerine saldırdı
Aile Bakanlığı'ndan gerici anket: 'Kadının çalışmasını uygun buluyor musunuz?'

Aile Bakanlığı'ndan gerici anket: 'Kadının çalışmasını uygun buluyor musunuz?'

En Çok Okunan Haberler