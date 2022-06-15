Reklam panosundaki ay yıldıza 'asılmış insan' çizen sanığa beraat
Ünlü ressam Devrim Erbil'e ait eserin bulunduğu Kabataş'taki reklam panosuna, sprey boya ile 'asılmış insan' çizdiği ve sosyal medya paylaşımlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs için beraat kararı çıktı.
İstanbul Kabataş iskelesinde ressam Devrim Erbil'e ait resmin sergilendiği reklam panosuna, Türk bayrağı sembolüne asılmış insan silüeti çizen sanık Ömürcan İşcan beraat etti. İşcan hakkında, sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı'nı farklı şekillerde resmettiği çizimler nedeniyle, hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ömürcan İşcan katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı, Ömürcan İşcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Türk bayrağı sembolüne asılmış insan silüetiyle, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçunun maddi ve manevi unsurları oluşmadığı görüşünü açıklayan savcı, beraat talep etti.
"TOPLUMSAL DUYARLILIĞI GEREKTİREN İŞLER YAPIYORUM"
Ömürcan İşcan savunmasında, "Ben bir sokak sanatçısıyım. Sanatçı, doğası gereği iktidarın kim olduğuna bakmaksızın, muhalif olmalıdır. Toplumsal duyarlılığı gerektiren işler yapıyorum. Hakaret kastım yoktur. Masumum" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkeme, İşcan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İşcan'ın, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan ise beraatine karar verildi.
NE OLMUŞTU?
Kabataş iskelesinde iki yıl önce Ressam Devrim Erbil'e ait resmin sergilendiği reklam panosuna, Türk bayrağı sembolüne asılmış insan silüeti çizilmişti. Panoyu görenlerin ihbarıyla başlayan soruşturmada, çizimleri yapan kişinin Ömürcan İşcan olduğu tespit edilmişti.
Gözaltına alınan İşçan'ın sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da farklı şekillerde resmettiği belirlenmişti. İşcan hakkında 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Zincirleme şekilde alenen Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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