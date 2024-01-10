Rektörden açık itiraf: ‘Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum’

Yayınlanma: 10.01.2024 - 14:29

Güncelleme: 10.01.2024 - 14:29

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bir kafede düzenlediği etkinlikle ‘torpil’ yaptırdığını itiraf etti.

Okumuş şu ifadeleri kullandı:

“Birçok diş bölümümüzde hekim yokken, hoca yokken biz de üç hoca var. Birçok üniversitenin gıpta ile baktığı durumdayız. Peki bu insanlar buraya niye geliyor, onu da söyleyeyim. Diş hekimliğinde akademisyen sayısını artırdık. Asistan sayısını artırdık. Diş hekimliği fakültesi açıldı, oraya öğrenci almaya başladık. Buradaki öğrencilerin staj uygulamaları bize ciddi avantaj sağladı. Bunun sonucunda daha fakültenin açıldığı ikinci üçüncü yılında neredeyse boş olan diş hekimliği fakültesi full kapasite gitmeye başladı. Full kapasiteyi geçtik en çok şikayet aldığım yer olmaya başladı randevu alamıyoruz diye. Ben de alamıyorum.

Torpil yaptırıyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü randevuyu açtığınız zaman dakikalar içerisinde kapanıyor, anında doluyor. Çünkü çok fazla tercih var. Özellikle cerrahi işlemlerde veya ortodonti işlemlerinde, çocuk dişte vatandaşlar il dışına veya özele gidiyordu. Hizmetiniz kaliteli olunca sizi tercih etmeye başlıyorlar. Önümüzdeki günlerde 20’nin üzerinde ünitemiz hizmete giriyor. 98 ünite çıkıyoruz. Fakülte içerisindeki derslikleri boşalttık, bahçede onlara prefabrik derslik yaptık. Bütün derslikleri ünitlere çevirdik. Bu şekilde karşılayabiliriz diye. Randevu sorununu çözmeye çalışacağız. İnşallah diş hekimliği konusunda da oradaki hastaneyi daha fazla ünit sayısı ile ve yataklı servisleri ile kampüs içerisine alma gibi bir planımız var.”