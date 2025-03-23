Rektörlük karar verdi: Hacettepe'de eylem yasağı!

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce fakülte, enstitü ve yüksekokullara gönderilen yazıda, Ankara Valiliğinin kentte 25 Mart'a kadar aldığı toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasaklama kararına uygun hareket edilmesi istendi.

Rektörlük karar verdi: Hacettepe'de eylem yasağı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:25

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce fakülte, enstitü ve yüksekokullara gönderilen yazıda, Ankara Valiliğinin kentte 25 Mart'a kadar aldığı toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasaklama kararına uygun hareket edilmesi istendi.

Ankara Valiliği, 21 Mart Cuma saat 14.00'ten 25 Mar Salı saat 23.59’a kadar kent genelinde açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası gibi etkinlikleri yasaklamıştı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünce fakülte, enstitü ve yüksekokullara gönderilen yazıda, valiliğin kararı hatırlatılarak, eğitim-öğretim ve sağlık hizmetlerinde aksama olmadan, valilik kararına uygun hareket edilmesi istendi.


Etiketler: #Hacettepe Üniversitesi #EYLEM #Yasak

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