Renault Clio'ya bir günde 114 bin TL zam
Ekonomide yaşanan enflasyon birçok sektörde yüksek fiyat artışlarına sebep oluyor. Ekonomi piyasasını yakından takip eden isimlerden Emre Özpeynirci, Renault Clio'nun Türkiye'de üretilen otomobiline bir günde gelen dev zammı paylaşarak yaşanan ekonomik krize tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) üst üste aldığı faiz indirme kararları sonrası Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında tarihi düzeyde rekor kaybına uğruyor. Bu durum döviz kurundaki dalgalanma neticesinde enflasyonda ağır artışlara neden oluyor. Birçok sektörde yerli ve yabancı üretim ürünlere ardı arına zamlar gelmeye devam ediyor.
BİR GÜNDE DEV ZAM
Otomobil piyasasını yakından takip eden isimlerden olan ekonomist Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, 2021 model Yeni Clio'nun dünkü ve bugünkü güncel fiyat listesini paylaşarak, bir günde gelen dev zammı gözler önüne serdi.
Buna göre, aynı aracın başlangıç paketine bir günde 114 bin Türk Lirası zam geldiği göründü. Dün 247 bin TL olan Joy 1.0 Sce 65 bg model Reno Clio araç, bugünkü güncel listede 361 bin TL fiyatıyla yer aldı.
KONUŞACAK BİR ŞEY KALMADI
Özpeynirci tweetinde, "Türkiye’de üretilen en ucuz Clio’nun bile fiyatı 361 bin TL olmuşsa artık konuşacak bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.
İşte o tweet:
Türkiye’de üretilen en ucuz Clio’nun bile fiyatı 361 bin TL olmuşsa artık konuşacak bir şey kalmadı.— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 18, 2021
İşte bugünkü ve dünkü fiyatları ?? pic.twitter.com/5EVPZer2lB
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