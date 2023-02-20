Rende Sitesi yöneticileri birbirini suçladı, yurttaşlar tepki gösterdi: 'Kimse sorumluluk almıyor'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 07:30

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Antakya'daki Farklı Yaşam Rende sitesindeki iki binanın kolonlarının kesildiğine ilişkin 2016 yılında suç duyurusunda bulunulduğunu ve buna ilişkin Savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini Cumhuriyet gazetesi ortaya çıkarmıştı. Söz konusu haberimizin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor.

Sitenin yapımı sonrası anlaşmazlığa düşen arazi sahibi Arif Sami Rende ile sitenin müteahhidi Fevzi Yılmaz ayrı ayrı “Yanıltıcı haberlerin yapıldığı” iddiasıyla açıklama yayımladılar. Site sakinleri ise iki tarafa da farklı gerekçelerle tepki gösterdi.

“İDDİALAR GERÇEK DIŞI”

Arif Sami Rende adına vekili Avukat Fevzi Randa imzasıyla açıklamada “eksik malzeme kullanıldığı” için Fevzi Yılmaz’a açtıkları davanın sürdüğü belirtilirken Yılmaz tarafının başvurularının ise sözleşmedeki sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmak için olduğu iddia edildi. Açıklamada “dört bloktan ikisinin arsa sahibine verildiği iddiası gerçek dışıdır” denildi.

Açıklamanın devamında ise Fevzi İnşaat'ın kolon kesilmesine yönelik suç duyurusundan "anaokulu için yangın merdiveni yaptırılmasına yönelik" diye bahsedilmesi ve açıklamanın yıkılan “Rende Anaokulu” sayfasından yayınlanması dikkat çekti.

Depremde yaşamını yitiren Simay ve Murat Altınçekiş ve çocukları, Uygar, Ata ve Alp

“HİÇBİR YARALI YOK”

Fevzi Yılmaz’ın sahibi olduğu İnşaat firması da Fevzi Yılmaz İnşaat imzasıyla kendi sitesinden yaptığı açıklama “mülk sahibinin A ve B bloklarda mülk sahibine teslimi sonrası alan genişletmek için projeye aykırı tadilat yapıldığı, bunun üzerine ilgili kurumlara başvuru yapıldığı, yanıt alınamayınca da blok sakinlerine durumun söylendiği” belirtildi.

Açıklamada “Kolonları tahrip edilen binalar dışındaki tüm projelerimiz depremi hasarsız atlatmıştır, Genel iskelet ve taşıyıcı kolonlarda yaşamı riske edecek bir hasar meydana gelmemiş, daire sakinleri arasında hiçbir yaralanan olmamıştır” denildi.

“A VE B BLOK NEDEN YIKILDI?”

Yaşananları Cumhuriyet’e değerlendiren site sakini depremzede yurttaşlar açıklamalara tepki gösterdi. B Blok 5. katta yaşayan kızını, damadını ve ikisi beş aylık ikiz olmak üzere üç torununu kaybeden Ali Şenak şunları söyledi:

“2016 yılı Eylül ayında, birkaç ay sonra evlenecek kızımın bir evi olması amacıyla Farklı yaşam rende sitesi B Blok 21 numaralı daireyi satın aldım. Hayatta bir tek kızım vardı. Başka evladım yok. 6 gün cenazesini bekledim 6 dakikada toprağa verdim. Çocuklarıma mezar olan Rende sitesi ile ilgili mal sahipleri bugün açıklama yapmış.

Rende ailesi ile müteahhit firma arasındaki çekişme beni ilgilendirmiyor. Ben çocuklarımın canına kasteden, soyumu kurutan kimse onun cezalandırılmasını istiyorum. Deprem sonrası enkazda kendimiz gördük. Kesilen kolon yerine konulan çelik parçaların kreşin üstündeki dairenin salonundan çıktı, bunun çeşitli videoları da var. Enkaz başındaki insanlar da zaten sitede kolonların kesildiği ve bu yüzden A ve B blokların yıkıldığı konuşuyordu.”

“Sizin aracılığınızla Rende ailesine soruyorum” diyen Şenak, “Yıkılan A ve B Blok altındaki işyerleri Müteahhit firmaya mı, Rende ailesine mi ait?”, “Kreş yapılırken kolon ve kirişlerde tahribat, kesim kim tarafından yapıldı?” ve “C ve D blok hasarlı da olsa ayaktayken A ve B blok neden yıkıldı?” sorularını yöneltti.

“YIKILMADI AMA AYAKTA DA DEĞİL”

Depreme, Fevzi Yılmaz İnşaat’ın hasarsız olduğunu iddia ettiği C blokta 3. Kattaki dairesinde çocuklarıyla yakalanan Özlem Çapin, dairesinin son halinin fotoğraflarını da göstererek şunları söyledi:

“Evlerin hasar görmediği ve kimsenin yaralanmadığı iddiasına asla katılmıyoruz. Çocuklarımdan en küçüğü Beren(14) uyandığımda yıkılan duvarın altındaydı. Diğer çocuğum Mustafa’nın(18) ise kaşı patladı. Evin içerisindeki duvarlar, pencereler ve kapılar yıkıldı. Ev de şu an sistemde “ağır hasarlı” gözükmekte. Deprem esnasında yıkıntılardan ötürü bir süre mahsur kalan komşularımız da oldu. Evler yıkılmadı ama ayakta da değil. Bu durum C ve D bloklardaki birçok daire için geçerli.”