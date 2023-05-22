Resmen açıklandı! İttifak dağıldı: Zafer Partisi seçim kararı için tarih verdi

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:16

Güncelleme: 22.05.2023 - 17:16

Zafer Partisi resmi sosyal medya hesabından ATA İttifakı’na yönelik bir duyuruda bulundu.

İttifakın ‘ortak karar alma’ tercihinden vazgeçtiğinin açıklandığı paylaşım şu şekilde:

“Aziz Türk Milleti,

Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir.

Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır.

Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”

Aziz Türk Milleti,

Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir.

Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır.

Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın… pic.twitter.com/6GNbrJ0iP1 — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 22, 2023

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bugün AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Parti liderinin gün içerisinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceği bildirildi.

Daha önce ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini bildirmişti. Partinin Genel Başkanı Vecdet Öz “Demokrasinin devam etmesi, demokrasinin önünün kesilmemesi için bizler kararımızı verdik Adalet Partisi olarak. Genel idare kurulumuzu topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar, oy birliğiyle çıkmıştır” ifadelerini kullanmıştı.