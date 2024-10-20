Resmi Gazete'de bugün: 20 Ekim 2024 tarihli kararlar yayımlandı

Resmi Gazete'de 20 Ekim 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...

Resmi Gazete'de bugün: 20 Ekim 2024 tarihli kararlar yayımlandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 00:28

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

– Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay kararları

– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Etiketler: #Resmi Gazete #Yönetmelik #karar

İlgili Haberler

Tepkilere karşın ÖMK Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Tepkilere karşın ÖMK Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda metro hattı seferleri ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda metro hattı seferleri ücretsiz olacak
Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler