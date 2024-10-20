Resmi Gazete'de bugün: 20 Ekim 2024 tarihli kararlar yayımlandı
Resmi Gazete'de 20 Ekim 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...
Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Yönetmelikler
– Ankara Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
– Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
Danıştay kararları
– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Etiketler: #Resmi Gazete #Yönetmelik #karar
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