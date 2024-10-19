Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda metro hattı seferleri ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro hattı seferlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda metro hattı seferleri ücretsiz olacak
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ANKA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 00:32

29 Ekim Cumhuryet Bayramı nedeniyle Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre; 29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hatı ve Gayrettepe-İstanbul-Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.


Etiketler: #metro #29 Ekim #ücretsiz

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