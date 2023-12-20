Resmi Gazete'de yayımlandı: 32 ilde oy kullanma saatlerinde değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.
YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.
32 İLDE SEÇİM AYARI
Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi. Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi.
Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- Toplu ulaşıma kimlikle ücretsiz binebilir mi?
- Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak sözler
- 'Haddini aşan cümleler...'
- Alev hamile mi? Yeni bölüm sızdırıldı!
- Fenerbahçe maçının hakeminden bir ilk!