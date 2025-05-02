Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ördek alarmı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçağın pilotu indikten sonra, pistte dolaşan ördek gördü. Pilot, hava trafik kontrolörünü telsizden uyardı. O telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen olayda, iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada pistte dolaşan ördek gördü.
Bunun üzerine uçağın pilotu havalimanı hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi.
Ekipler bunun üzerine pist kontrolü yaptı; bu sırada iniş sırası bekleyen bir uçak da beklemeye alındı.
Yapılan kontrollerde olumsuz bir durum olmaması üzerine uçakların inişleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.
PİLOT: Efendim bir indikten sonra bir tane ördük gördük pistte bilginize
KULE: Pist üzerinde mutabık mıyız efendim
PİLOT: Mutabıkız
Etiketler: #Sabiha Gökçen Havalimanı #Sabiha Gökçen #uçak
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