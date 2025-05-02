Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ördek alarmı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 14:05

Güncelleme: 02.05.2025 - 14:37

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen olayda, iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada pistte dolaşan ördek gördü.

Bunun üzerine uçağın pilotu havalimanı hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi.

Ekipler bunun üzerine pist kontrolü yaptı; bu sırada iniş sırası bekleyen bir uçak da beklemeye alındı.

Yapılan kontrollerde olumsuz bir durum olmaması üzerine uçakların inişleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

PİLOT: Efendim bir indikten sonra bir tane ördük gördük pistte bilginize

KULE: Pist üzerinde mutabık mıyız efendim

PİLOT: Mutabıkız