Resmi Gazete'de yayımlandı: Mardin Havalimanı'nın adı değiştirildi

Mardin Havalimanı'nın adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:24
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mardin Havalimanı'nın adı değiştirildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi. 


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