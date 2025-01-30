Resmi Gazete’de yayımlandı… ‘Özel Hastane Yönetmeliği’ değişti: Sil baştan yenilendi!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 00:43

Güncelleme: 30.01.2025 - 00:43

Yenidoğan çetesi davasının ardından tartışılan özel hastanelerle ilgili yeni yönetmelik hazırlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla yenilenen "Özel Hastaneler Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yeni yönetmelikle özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini hayata geçirilecek. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak.

Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanları yer alacak.

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor.

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor.