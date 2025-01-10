Sağlık sektörü özelleştiriliyor: İstanbul'da özel hastane sayısı üç kat arttı
Sağlık sektöründeki özelleşme ve ticarileşme halk sağlığını tehdit ediyor. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, özel hastanelerin artışı ve yatak oranlarındaki yükselişin, kamu hastanelerine baskı oluşturduğunu belirtti. Gökce sağlık hizmetlerinin eşitlik temelinde yeniden planlanması gerektiğini vurguladı.
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sağlık sektöründeki ticarileşme ve özelleşme politikalarının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Dr. Gökce, 1995 yılında tüm hastaneler arasında sadece 141 özel hastane bulunurken, bu sayının 2004’te 253'e, 2023'te ise 565'e yükseldiğini belirtti ve "Bu artış, sağlık sektöründeki özelleştirme politikalarının hızla yayıldığını gösteriyor" dedi.
ÖZEL HASTANELERİN YATAK SAYISINDAKİ ARTIŞ
Yayımlanan 2023 verilerine göre, özel hastanelerdeki yatak sayısı tüm yatak sayılarının yüzde 35,8'ine denk gelirken, İstanbul'daki özel hastane sayısının devlet hastanesinden üç kat fazla olduğu vurgulandı. Gökce, "İstanbul'da özel hastane sayısının artması, kamu hastanelerinin baskı altında kalmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2012-2023 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım yataklarının çoğunluğunun özel hastanelerde yer aldığı ve özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım yatağı oranının yüzde 52'yi aştığı ifade edildi.
ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARININ HALK SAĞLIĞINA ETKİSİ
Gökce, sağlık sektöründe artan özelleştirme politikalarının, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını, eşitlik, verimlilik ve hizmet kalitesi konusunda endişelere yol açtığını belirterek, "Sağlık hakkı, temel bir insan hakkıdır ve sağlık hizmetlerinin sunumu bu temele dayanmalıdır" dedi. Sağlık hizmetlerinin planlanması, sunumu ve erişilebilirliğinin eşitlik temeliyle yeniden değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
??Sağlık sektörü: Ticarileşme, özelleşme, rant hırsı halk sağlığını etkiliyor— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) January 10, 2025
?? 1995 yılında tüm hastaneler arasında özel hastane sayısı sadece 141 iken bu sayı 2004’te 253, 2023’te 565’e çıktı.
?? 2023 yılında özel hastanelerdeki yatak sayısının tüm yatak sayıları içindeki… https://t.co/w6AdupAyuj
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