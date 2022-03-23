Resmi gazetede yayımlandı: TMSF'den un fabrikası satışı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. İlan resmi gazetede yayımlandı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Konya'da bulunan “Yeni Un Değirmencilik Selçuklu Un Fabrikası Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ihale yoluyla satışa çıkardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 27 milyon 200 bin lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan işletmenin ihalesine 11 Nisan'a kadar teklif verilebilecek. İhale 12 Nisan'da yapılacak.
İhale konusu işletme, Yeni Un Değirmencilik ve Ticaret AŞ'ye ait Konya Selçuklu'da 6 bin 156 metrekare alanlı 2 kargir depo, kantar binası ve diğer taşınmazlarla makine-ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor.
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