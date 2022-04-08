Resmi Gazete'deki hata düzeltme yayımlattırdı: CHP'li Özdemir'den sert tepki

08 Nisan 2022 Cuma, 12:19

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 8 üniversiteye yeni rektör atandı.

Atama metninde, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne yeni rektör atandığı bilgisi de yer aldı. Ancak İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin adı, 11.03.2022 tarihli Resmi Gazete kararına göre İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilmişti.

DÜZELTME YAYIMLANDI

Söz konusu hatanın ardından Resmi Gazete’de bir düzeltme metni yayımlanarak üniversitenin adının İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirildiği bilgisi verildi.

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, yapılan hataya tepki gösterdi. Üniversitenin adının acele bir kararla değiştirildiğini söyleyen Özdemir, “Bu üniversite Ayvansaray Üniversitesi iken kurucu mütevvelit heyeti bir şekilde üniversiteden uzaklaştırıldı. Ve bu heyet, şimdiki mevcut yönetim ile davalık. Bu üniversitenin böyle ilginç bir durumu var” dedi.

"CİDDİYETSİZLİK, SESSİZLİK, ÖNEMSİZLİK, UMURSAMAZLIK"



Vakıf üniversitesindeki akademisyenlerin devlet üniversitesindeki akademisyenlerden daha az ücret almaması için yasa çıkarttıklarını vurgulayan Özdemir, “Biz böyle bir düzenleme yaptık ama üniversiteler buna uymuyor. Üniversitelerde böyle sorunlar varken bir isim değişikliği üzerinden bu kadar hata olması, yayımlanması ve sonra düzeltilmesi ilginç. Bir ciddiyetsizlik, sessizlik, önemsizlik, umursamazlık hali hakim” ifadelerini kullandı.