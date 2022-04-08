Resmi Gazete'deki hata düzeltme yayımlattırdı: CHP'li Özdemir'den sert tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 8 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı. Ancak üniversitelerden birinin eski adı kullanılınca Resmi Gazete'de 'düzeltme' metni yayımlandı. Duruma tepki gösteren CHP'li Özdemir, "Bir ciddiyetsizlik, sessizlik, önemsizlik, umursamazlık hali hakim” dedi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 8 üniversiteye yeni rektör atandı.
Atama metninde, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne yeni rektör atandığı bilgisi de yer aldı. Ancak İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin adı, 11.03.2022 tarihli Resmi Gazete kararına göre İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirilmişti.
DÜZELTME YAYIMLANDI
Söz konusu hatanın ardından Resmi Gazete’de bir düzeltme metni yayımlanarak üniversitenin adının İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştirildiği bilgisi verildi.
CHP'DEN SERT TEPKİ
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, yapılan hataya tepki gösterdi. Üniversitenin adının acele bir kararla değiştirildiğini söyleyen Özdemir, “Bu üniversite Ayvansaray Üniversitesi iken kurucu mütevvelit heyeti bir şekilde üniversiteden uzaklaştırıldı. Ve bu heyet, şimdiki mevcut yönetim ile davalık. Bu üniversitenin böyle ilginç bir durumu var” dedi.
"CİDDİYETSİZLİK, SESSİZLİK, ÖNEMSİZLİK, UMURSAMAZLIK"
Vakıf üniversitesindeki akademisyenlerin devlet üniversitesindeki akademisyenlerden daha az ücret almaması için yasa çıkarttıklarını vurgulayan Özdemir, “Biz böyle bir düzenleme yaptık ama üniversiteler buna uymuyor. Üniversitelerde böyle sorunlar varken bir isim değişikliği üzerinden bu kadar hata olması, yayımlanması ve sonra düzeltilmesi ilginç. Bir ciddiyetsizlik, sessizlik, önemsizlik, umursamazlık hali hakim” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Omicron varyantıyla ilgili yeni araştırma
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
- Midyeci Ahmet yine gündemde
- Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı!
- Tekirdağ'da feci kaza: Tırın altında kaldı
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
En Çok Okunan Haberler
- Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
- 'Kanser oranlarında dünya çapında artış var'
- Resmi Gazete'deki hata.... Düzeltme 'yayımlandı'
- Meksika'nın güçlü kadınları
- 'Şanlıurfa yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor!'
- AKP'ye yakın iş insanından Kaşıkçı davası açıklaması
- Şehir hastanesi işçileri iş bıraktı
- Van'da deprem!
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi