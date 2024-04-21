Fiyatlar uçtu, boykot başladı: Meclis'ten 'fahiş fiyat' düzenlemesi!

Sosyal medyada lokanta ve kafeler için boykot dalgası başladı. Son dönemde sosyal medya mecralarında yemek fişlerini paylaşan yurttaşların fiyatların çok yüksek olduğu yönünde tepkileri büyüdü. TBMM'de fahiş fiyatlara karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:32
Fiyatlar uçtu, boykot başladı: Meclis'ten 'fahiş fiyat' düzenlemesi!
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Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlara tepki göstermek isteyen yurttaşlar sosyal medya üzerinden boykot çağrısında bulundu.

Tepkilerini restoran ve kafelere gitmeyerek göstermek isteyenler, hafta sonunu kapsayan (20-21 Nisan) boykot çağrısına uyarak dışarıda yemek yemeyeceklerini ve sipariş vermeyeceklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İŞLETMELERE KAPATMA CEZASI GÜNDEMDE

Sosyal medyadan boykot çağrıları gelirken TBBM'de fahiş fiyatlara yönelik harekete geçti.

TRT'nin haberine göre, Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü beklenen önemli yasa teklifleri var. 

Bu tekliflerden biri de Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.


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