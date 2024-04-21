Fiyatlar uçtu, boykot başladı: Meclis'ten 'fahiş fiyat' düzenlemesi!
Sosyal medyada lokanta ve kafeler için boykot dalgası başladı. Son dönemde sosyal medya mecralarında yemek fişlerini paylaşan yurttaşların fiyatların çok yüksek olduğu yönünde tepkileri büyüdü. TBMM'de fahiş fiyatlara karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.
Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlara tepki göstermek isteyen yurttaşlar sosyal medya üzerinden boykot çağrısında bulundu.
Tepkilerini restoran ve kafelere gitmeyerek göstermek isteyenler, hafta sonunu kapsayan (20-21 Nisan) boykot çağrısına uyarak dışarıda yemek yemeyeceklerini ve sipariş vermeyeceklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
İŞLETMELERE KAPATMA CEZASI GÜNDEMDE
Sosyal medyadan boykot çağrıları gelirken TBBM'de fahiş fiyatlara yönelik harekete geçti.
TRT'nin haberine göre, Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü beklenen önemli yasa teklifleri var.
Bu tekliflerden biri de Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.
Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.
Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
- Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
- İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
- AKP Grup Başkanı Güler'den partiyi karıştıracak iddia
- Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
- Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
- Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
- Savcılıktan ‘Sayıştay’ şartı!
- Türk fizikçi ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı!
- Rus şirket icralık oldu