Fiyatlar uçtu, boykot başladı: Meclis'ten 'fahiş fiyat' düzenlemesi!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 21.04.2024 - 12:32

Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlara tepki göstermek isteyen yurttaşlar sosyal medya üzerinden boykot çağrısında bulundu.

Tepkilerini restoran ve kafelere gitmeyerek göstermek isteyenler, hafta sonunu kapsayan (20-21 Nisan) boykot çağrısına uyarak dışarıda yemek yemeyeceklerini ve sipariş vermeyeceklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İŞLETMELERE KAPATMA CEZASI GÜNDEMDE

Sosyal medyadan boykot çağrıları gelirken TBBM'de fahiş fiyatlara yönelik harekete geçti.

TRT'nin haberine göre, Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü beklenen önemli yasa teklifleri var.

Bu tekliflerden biri de Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.