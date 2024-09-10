Ankara'da simide zam geldi: İşte Erdoğan'ın çay simit hesabına göre emeklinin hali...

Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:07

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:16

Türkiye'de enflasyon altında ezilen halkın yılbaşından bu yana TÜİK'e göre maaşı 3'te 1 oranında erirken zam haberlerininse ardı arkası kesilmiyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı çay simit hesabı hafızalardaki yerini korurken 3 çocuklu bir ailenin Erdoğan'ın hesabına göre üç öğün yalnızca çay içip ve simit yemesi halinde toplam harcaması gereken tutar Ankara'da 11 bin 250 liraya çıktı. Erdoğan 1993'teki konuşmasında ''Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz'' demişti.

Emekli maaşları 10 bin TL ile Erdoğan'ın hesabının altında kaldı. 17 bin 2 TL olan asgari ücretten de geriye sadece 5 bin 752 TL kalıyor.

'AKIL MANTIK İŞİ MİDİR?'

Ankara'da simit fiyatı 15 liraya çıkarıldı. Simide yapılan zamla ilgili değerlendirmede bulunan Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş ise ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Ocak ayında zam kararı alınmıştı ancak bu zam iptal edildi. Biz de bununla ilgili Danıştay'a dava açtık. 8 aydır bu süreci bekliyoruz. Bu süreçte kapanan bir sürü esnaf dükkanını kapattı. Doğal gaza, elektriğe, ham maddeye, işçiye her gün zam gelirken bizim simidimizi sabitlemek akıl, mantık işi midir?"