Restoranda ‘kapanma saati' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde restorana gelen 2 kişi, alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatini bildiren çalışanlara saldırdı. Silahlarını ateşleyen kişiler, restoran sahibini öldürdü, 2 çalışanı da yaralayıp kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:43
Restoranda ‘kapanma saati' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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Olay, gece saatlerinde Söğütlü ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen 2 kişiye, çalışanlar alkollü mekanlar için tanınan kapanma saatinin geldiğini bildirdi. Yaşanan tartışma üzerine restoranın sahibi Selçuk Sorgut müdahale ederek, 2 müşteriye kapanma saatinin geldiğini söyledi.

2 kişi, tartıştıkları Selçuk Sorgut ve 2 çalışanı tabanca ile ateş ederek vurdu. 2 kişi kaçarken, Selçuk Sorgut, çalışanlar Bayer Ş. ile Ethem A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Selçuk Sorgut, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada, yolda yaşamını yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi ise tedavi altına alındı.

Polis kimliklerini belirlediği 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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