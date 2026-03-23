Restoranda kavga çıktı: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer darbedildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 22 Mart'ta restoranda CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de oturduğu masada tartışma çıktı. Tuncer'in korumasının da dahil olduğu tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Olay sırasında yere düşen Tuncer, tekme ve yumruklarla darbedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavga, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AHMET SERKAN TUNCER KİMDİR?

44 yaşındaki Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Muğla Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü mezunu.

Tuncer, 2005-2008 yılları arasında CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı, 2008-2010 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2010-2014 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkan Yardımcılığı ve son olarak 2019-2023 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Mezitli Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Ahmet Serkan Tuncer, oyların yüzde 63,30'unu alarak Mezitli Belediye Başkanı seçilmişti.