Cumhuriyet Gazetesi Logo
Restoranda kavga çıktı: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer darbedildi

Restoranda kavga çıktı: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer darbedildi

23.03.2026 12:33:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Restoranda kavga çıktı: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer darbedildi

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, restoranda çıkan bir kavgada darbedildi. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 22 Mart'ta restoranda CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de oturduğu masada tartışma çıktı. Tuncer'in korumasının da dahil olduğu tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Olay sırasında yere düşen Tuncer, tekme ve yumruklarla darbedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kavga, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AHMET SERKAN TUNCER KİMDİR?

44 yaşındaki Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Muğla Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü mezunu.

Tuncer, 2005-2008 yılları arasında CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı, 2008-2010 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2010-2014 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkan Yardımcılığı ve son olarak 2019-2023 yılları arasında CHP Mezitli İlçe Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP'den Mezitli Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Ahmet Serkan Tuncer, oyların yüzde 63,30'unu alarak Mezitli Belediye Başkanı seçilmişti.

İlgili Konular: #Mersin #Mezitli

İlgili Haberler

Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan araç kamerasında: Ölümden kıl payı kurtuldu
Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan araç kamerasında: Ölümden kıl payı kurtuldu Mersin-Antalya Karayolunun Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan, toprak altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın bir anda dağdan yuvarlanan toprak ve kaya parçalarının altında kaldığı anlar yer aldı.
Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 103’üncü yıldönümü törenle kutlandı
Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 103’üncü yıldönümü törenle kutlandı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mersin’e gelişinin 103’üncü yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Mersin'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Mersin'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yabancı uyruklu kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.